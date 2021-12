En el Perú hay más de 600 marcas de cerveza artesanal y en los últimos años la cantidad de cerveceras que han salido al mercado se ha multiplicado. No obstante, la penetración de este tipo de bebidas sigue siendo baja, señala Diego Morales, socio fundador de la cervecera Andes Pride, una cerveza elaborada con agua de manantial a 3,600 metros de altura en el Santuario de Saccsayhuaman, Cusco.

Andes Pride inició su ruta en el 2015, vendiendo la cerveza en barriles en los bares de Cusco. Sin embargo, la idea se gestó años antes, cuando Diego y su socio Dusan Melinc advirtieron una oportunidad en la cerveza artesanal. En aquel entonces, cuenta, además de las marcas industriales de cerveza, solo había tres o cuatro marcas artesanales.

“Un día en Chile y vi que había una gran cantidad de cervezas artesanales, entonces trabajamos en ese proyecto. Dusan se convirtió en maestro cervecero e investigamos por algún tiempo cómo se hacía, qué tipos había”, señala.

Antes de la pandemia por el Covid-19, la cerveza era una de las preferidas en Cusco. Sin embargo, las medidas para evitar la propagación del virus obligaron a cerrar los bares. “Los turistas extranjeros, quienes se habían convertido en los principales consumidores, dejaron de llegar debido a las restricciones de viajes”, cuenta. Entonces, dieron el salto a Lima.

Diego comenta que llegar a Lima no era una prioridad, pero la pandemia obligó a moverse rápidamente. Ya en la capital, empezaron a hacerse conocidos. “En Cusco vendíamos todo lo que producíamos, pero en barriles, para entrar a Lima decimos embotellar. El producto era muy bueno, y la gente se pasó la voz. Ahora tenemos clientes fijos, estamos en supermercados y restaurantes e incluso en el aeropuerto”.

Secreto de la cerveza

“En la cerveza el agua es lo más importante, es más del 85%. Hemos conseguido agua de manantial muy buena, muy pura. Se le hace tratamiento porque el agua en Perú es muy dura en minerales”, apunta Diego. Morales.

“Nuestra cerveza tiene agua, lúpulo, malta de cebada y levadura. No le metemos más cosas. Una clave del éxito es no abaratar en costos, usar los mejores insumos, no economizar”, indica

En 2015 producían 1,000 litros al mes y desde el 2019 producen 3,000 al mes. Ahora, señala Diego, el objetivo es duplicar esta capacidad en respuesta a la demanda

Tipo de cerveza

Otro aspecto que distingue a las cervezas Andes Pride es que son altamente “bebibles” (high drinkability). Es decir, son fáciles de tomar: no son densas ni tienen una alta graduación alcohólica. Andes Pride, por ahora, se ha concentrado en elaborar a la perfección tres estilos de cerveza.

La Golden Ale es una cerveza dorada, ligera y refrescante, que lleva un sutil aroma floral. Las maltas son tostadas suavemente, lo que se equilibra con la selección de lúpulos. Esto genera un suave final con notas especiadas.

La Pale Ale, por su parte, tiene un aroma frutado y herbal con un cuerpo medio, que obtiene gracias a la mezcla de las maltas tostadas y las notas frutadas de sus lúpulos.

Por último, está la IPA, una cerveza color cobre que lleva un profundo aroma de melocotón y un moderado amargor con notas finales de malta y pino. Es la cerveza más pedida de la familia, por su originalidad.





Dónde ubicarlos

Instagram @cervezaandespride y en la web www.andespride.pe