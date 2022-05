Artidoro Rodríguez Café es una de las marcas de café especial que encontramos en supermercados. Detrás del nombre hay un grupo de emprendedores. Alvaro Meza-Cuadra, gerente de esta empresa, coffeelover consumado y amante de las motos, nos cuenta cómo lo hicieron y lo que se viene.

¿Cómo empezó tu relación con el café?

Como muchas personas, mi relación con el café empezó por necesidad en la época universitaria. El café era mi fiel compañero y proveedor de cafeína en temporada de exámenes y prácticas. En ese entonces, no conocía mucho sobre las preparaciones de café y empecé con una cafetera eléctrica. El café tipo americano o también llamado café pasado se volvió mi favorito porque es muy fácil de preparar y se puede ir ajustando el sabor al gusto personal. Con el tiempo fui aprendiendo más sobre café y a descubrir sabores nuevos que me llevaron a disfrutarlo y valorarlo cada día más. Hoy el café es parte muy importante de mi vida.

Cuéntanos de tu experiencia con Artidoro Rodríguez.

Es una empresa fundada por Felix Rodríguez, mi gran amigo y socio, nieto del caficultor amazonense Artidoro Rodríguez. Felix fundó Artidoro Coffee con el objetivo de revalorar la labor del caficultor, ofreciendo un café de calidad para asegurar mejores ingresos en la cadena del café. Yo me uno al equipo Artidoro en 2021, momento perfecto para sumar esfuerzos y llevar la marca a otro nivel. Hoy estamos presentes en más de 150 tiendas y supermercados a nivel nacional y sabemos que aún nos queda mucho por recorrer. En la primera semana de junio lanzaremos una cafetería de especialidad de la marca, ofreciendo una experiencia diferente a la que la gente está acostumbrada, diferente a lo que actualmente se encuentra en el mercado. Muchos clientes nos pedían un lugar de contacto con la marca y sentimos que es el momento correcto de hacerlo realidad. Estamos muy felices de lograrlo porque será el espacio perfecto para aprender y compartir grandes momentos. Queremos tener un espacio donde podamos conectar con nuestros clientes, y la cafetería es el lugar ideal para esto.

¿Qué se necesita para promover el consumo de café peruano?

Se necesita una plataforma de comunicación masiva que difunda y promueva el hábito de consumo de café peruano. El café es parte de nosotros, somos país productor con café de altísima calidad, pero no hemos desarrollado la cultura de consumirlo. Desde Artidoro hacemos el esfuerzo de promover el consumo de café mediante la educación didáctica de manera presencial y digital, en nuestras cuentas de Instagram y Tiktok; así más gente se anima a preparar un buen café en casa de forma fácil. A este esfuerzo se suman muchos amantes del café como blogs, marcas de café, cafeterías, productores, tostadores, baristas, catadores… pero no es suficiente.

¿Por qué el café soluble sigue siendo la primera opción de las familias peruanas?

Se elige la rapidez sobre el sabor. Muchas personas sienten que prepararse un buen café puede tomar mucho tiempo y eligen algo instantáneo, pero, cuando se les explica lo fácil y rápido que es prepararse una taza con café de buena calidad, quedan sorprendidos y con curiosidad por probarlo en casa. Me he cruzado con gente que cuando les invito o les cuento del café de especialidad, cambian el soluble sin pensarlo. Siempre recomiendo empezar con una cafetera italiana o tipo moka. Con este tipo de cafeteras no es necesario pesar el café ni el agua. Solo hay que llenar el filtro con café molido sin compactar, llenar el reservorio de agua caliente por debajo de la válvula de seguridad y llevar la cafetera al fuego hasta que termine de pasar. ¡Más fácil, imposible!

Uno de sus objetivos a largo plazo es convertir a Artidoro Rodríguez en la marca representante de café peruano a ojos del mundo. (Esther Vargas)

¿Cómo llegó Artidoro Coffee a los supermercados?

Ingresar al segmento retail siempre estuvo dentro de nuestro plan de crecimiento. Artidoro llega a los supermercados en 2019 con dos presentaciones, Origen Amazonas en grano y molido. Con una correcta estrategia de venta, pudimos desarrollar y presentar a los supermercados tres nuevos orígenes: Cajamarca, Cusco y Villa Rica, en presentación grano y molido. El camino no ha sido fácil, pero con esfuerzo hemos ido a la par de la 4ta. ola de café, siendo la primera marca en lograr la masificación a nivel nacional, ofreciendo un café de calidad a precio competitivo para llegar a más personas.

¿Cuáles son los retos de la marca?

Al ser una marca con gran alcance, el principal reto es el abastecimiento de café verde de buena calidad. Nos preocupamos mucho por mantener el sabor de nuestro café en cada uno de los cuatro orígenes que ofrecemos y por ello la relación con nuestros proveedores es clave. Otro punto importante es el manejo de costos. El precio del café se incrementó mucho en los últimos meses y eso impacta directamente nuestra estructura de costos ya que nuestra estrategia en retail se basa en mantener precios competitivos. Las importaciones se vieron afectadas por la pandemia del COVID-19, modificando los tiempos de importación, el abastecimiento y los precios de algunos insumos importantes en nuestro proceso de producción.

Como coffeelover, ¿cuál es tu sueño?

Sueño con poder disfrutar de un café de talla mundial en cualquier cafetería de especialidad de Lima y provincias. Espero que el café sea tan valorado como nuestra comida (gastronomía) y que las personas lo vean no solo como una bebida funcional por su aporte de cafeína, sino como una bebida que ofrece sensaciones increíbles.

¿Qué debe saber la gente sobre el café peruano que quizás hoy no lo sabe?

El café peruano de calidad tiene muchísimos sabores y nos permite despertar los sentidos. El café negro y amargo quedó en el pasado. La nueva generación del café busca disfrutar de una buena taza de café no solo por la mañana, sino en cualquier momento del día. Les recomiendo a todas las personas que se animen a probar un buen café, visiten una cafetería de especialidad y conversen con el /la barista. Les aseguro que pasarán un momento muy agradable.

AUTOFICHA

“Tengo 37 años, soy administrador de empresas de la Universidad de Lima, MBA de Maastricht School of Management y master en Dirección de Marketing y gestión comercial de la Pacífico, y actualmente me desempeño como gerente en Artidoro Rodríguez Café”.

“Nuestro objetivo a largo plazo es convertir a Artidoro Rodríguez en la marca representante de café peruano a ojos del mundo. Sabemos lo que tenemos que hacer para lograrlo y poco a poco estamos dando los pasos. El reto es grande”.

“@cafeconmoto es mi blog en Instagram, donde comparto mis dos pasiones, motos y café. Nace para dar a conocer marcas que trabajan con café peruano de calidad y de procedencia responsable. También comparto rutas en moto visitando lugares para tomarse un buen café”.

VIDEO SUGERIDO

Entrenamiento de la Selección Peruana en Barcelona