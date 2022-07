El conocido chef ‘Toshi’ Matsufuji anuncia su alianza estratégica con DiDi Food , con el fin de realizar futuras acciones que ayuden a miles de emprendedores gastronómicos a potenciar su negocio. Por ello, Al Toke Pez tendrá una versión nocturna con un menú exclusivo que solo se podrá encontrar a través de la aplicación.

“Es la primera vez que registro Al Toke Pez en una aplicación como DiDi Food y no puedo estar más contento. La propuesta de no solo ser un aliado, sino también dar mi granito de arena para dinamizar el ecosistema gastronómico y con ello ayudar a muchos emprendedores a poder crecer juntos, es algo que me entusiasma mucho”, comenta Toshi.

‘Toshi’ Matsufuji expresó que: “Como emprendedor y comensal creo que es una gran oportunidad para que más personas descubran una propuesta diversa de platillos, para que los chefs puedan ver crecer sus emprendimientos y para que los moteros, como yo llamo a mis amigos, los couriers, vean también mejorar su economía”.

El menú solo será exclusivo en esta versión nocturna de Al Toke Pez, lo que incluirá platillos como: arroz chaufa de pescado seco, char siu y langostinos, saltado de pescado agridulce (base de rocoto y duraznos), saltado de carne al tausí, wantanes fritos de cerdo y langostinos, entre otros.

“Hace unos días anunciamos la próxima llegada de DiDi Food al Perú partiendo por Lima, y hoy con este anuncio, queremos confirmar nuestro compromiso de entregar soluciones digitales y de fácil acceso para ayudar a conectar a restaurantes, usuarios y socios repartidores en la ciudad de Lima. Estamos seguros de que será una muy buena oportunidad para resaltar aún más nuestra gastronomía local”, señala Bertha Vallejos, Gerente de Comunicaciones y PR de DiDi en Perú.

Sobre ‘Al Toke Pez’

‘Toshi’ es un conocido chef especializado en gastronomía marina, hijo del fallecido Darío Matsufuji, recordado por ser uno de los pioneros de la dinastía Nikkei en el Perú. Hace más de 10 años, Toshi abrió ‘Al Toke Pez’, un pequeño restaurante en Surquillo con la filosofía de ofrecer al comensal recetas sencillas a cómodos precios.

Años más tarde, la plataforma Netflix lo catapultó al éxito al protagonizar el episodio dedicado a Lima del documental ‘Street Food Latinoamérica’, haciendo que ‘Al Toke Pez’ sea uno de los huariques (restaurantes pequeños) más visitados localmente.