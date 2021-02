Apenas unos cuantos afortunados podrán ver el Super Bowl LV en vivo desde el estadio. Pero esto no significa que aquellos que lo verán por TV no podrán disfrutarlo como se merece. Todo lo contrario, con estas 5 recetas fáciles de postres te ayudamos a que comas delicioso mientras ves el tan esperado juego entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers , a The Weeknd en el Halftime Show y los famosos comerciales.

1. Brownies

Brownies. (Foto: Pexels)

Ingredientes:

100 g mantequilla

1 tz. azúcar

2 huevos ligeramente batidos

1/2 tz. harina preparada

5 cda. cocoa

1 tz. nueces y pecanas

1 cdta. vainilla

sal

Preparación:

Bata la mantequilla con el azúcar hasta que estén cremosas. Agregue los huevos en forma de hilo y bata hasta que se unan bien a la mezcla. Fuera de la batidora y con ayuda de una espátula o cuchara de madera incorpore los ingredientes secos (harina, sal y cocoa). Añada las nueces y perfume con la vainilla. Coloque la mezcla en una lata cuadrada de 20 centímetros por lado, previamente enmantequillada y enharinada. Lleve al horno a 175 °C, durante 30 minutos. Cuando esté listo, retire del horno y deje enfriar. Corte el queque en cuadrados y sirva.

2. Panqueques de manzana

Panqueques de manzana.

Ingredientes:

4 manzanas rojas sin piel, en cubos

1 rama de canela

jugo de 1/2 limón

1/3 tz. harina de quinua

1/3 tz. harina sin preparar

1 huevo

1 cdta. canela en polvo

1/8 cdta. sal

2/3 tz. leche descremada

1 tz. yogur griego natural descremado

edulcorante natural

aceite en spray

Preparación:

Cocine las manzanas en una olla con la rama de canela, el jugo de limón y una taza de agua, a fuego medio y durante 10 minutos hasta que el agua se consuma. Añada edulcorante natural y retire del fuego. Licúe la harina de quinua y la harina sin preparar con el huevo, la canela en polvo, la sal y la leche. Vierta tres cucharadas de la mezcla anterior en una sartén con aceite en spray. Cocine a fuego medio durante 30 segundos por lado, hasta formar los panqueques. Repita este procedimiento con la mezcla restante. Rellene los panqueques con la preparación de manzana y sirva dos por porción con un cuarto de taza del yogur.

Esta receta fue publicada en menuperu.elcomercio.pe el día 26-12-2013

3. Mousse de mango

Mousse de mango.

Ingredientes:

2 mangos maduros

1/2 tz. jugo de naranja

1 tz. yogur natural de dieta

1 cda. colapez en polvo

2 tz. fresas en cuartos

Preparación:

Licúe la pulpa de mango con el jugo de naranja y el yogur. Hidrate la colapez con dos cucharadas de agua durante un minuto y lleve al fuego para disolver. Retire del fuego y mezcle con el puré de mango. Vierta la mezcla en cuatro moldes individuales y lleve al refrigerador por dos horas. Sirva cada mousse acompañado con media taza de fresas.

Esta receta fue publicada en menuperu.elcomercio.pe el día 14-01-2014

4. Cheesecake de piña

Cheesecake de piña.

Ingredientes:

24 galletas de vainilla

1 1/2 cdta. coco seco rallado

3 cda. margarina

1/2 kg. queso crema (tipo Philadelphia)

1 tz. crema de coco

2 huevos

2 cda. harina sin preparar

1 1/2 tz. piña en conserva, en cubos

1/4 tz. ron blanco

Preparación:

Pase las galletas por un procesador de alimentos hasta que estén molidas. Mézclelas en un bol con el coco y la margarina, previamente derretida, hasta que obtenga una masa uniforme. Acomode esta masa en la base de un molde desarmable de 22 centímetros de diámetro y lleve al horno a 180 °C durante cinco minutos. Retire del horno y reserve. En un bol, bata el queso hasta que esté cremoso con ayuda de un batidor de mano. Agregue la crema de coco y vuelva a batir para unir. Asegúrese de que no queden grumos de queso y añada los huevos, la harina, la piña y el ron. Mezcle en forma envolvente con una espátula. Vierta esta mezcla en el molde con la base de galleta y hornee a 120 °C durante una hora, hasta que el centro esté duro y cuajado. Retire del horno, deje enfriar el cheesecake y reserve en el congelador de un día para otro. Desmolde el cheesecake de piña y sírvalo en una fuente.

Esta receta fue publicada en menuperu.elcomercio.pe el día 05-09-2013

5. Pastel de arándanos

Pastel de arándanos. (Foto: gymfooding | Instagram)

Ingredientes:

½ taza de mantequilla

½ taza de azúcar refinada

¼ cucharadita de sal

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 yemas de huevo

1 ½ tazas de harina de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

1/3 taza de leche

2 claras de huevo

¼ taza azúcar refinada

1 ½ tazas moras azules frescas

1 cucharada harina de trigo

1 cucharada azúcar refinada

Preparación: