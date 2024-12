21 cafeterías de especialidad peruanas que debes visitar este 2025

El Perú vive un boom de cafeterías de especialidad que da cuenta de la buena salud del café peruano, que cada vez se consume más. Las listas no dejan contentos a todos, pero hemos sido muy rigurosos en la elección basándonos en las visitas constantes de La Ruta del Café Peruano, sitio web que promueve el consumo del café de calidad.

Para esta selección hemos considerado la calidad del café que ofrecen en diversas presentaciones, la atención al cliente, la innovación, la proyección social y la creatividad.

Aquí no hay primer lugar o segundo lugar. Se ha elegido a 21 y punto. Algunos amigos no están presentes, pero así pueden ser de arbitrarias las listas. Entiéndase esta selección como una guía, una referencia. Seguro que en 2025 descubriremos nuevos puntos cafeteros y aquí estaré para recomendarlos.

Dos hechos que quiero resaltar en este año: el Pasaporte del Cafe Peruano, edición Verano (la ruta reúne a 39 cafeterías) y el The World´s 100 Best Coffee Shops, que incluye hasta el cierre de esta nota a cinco espacios peruanos (dos en Cusco)

César Ramírez, CEO de The World´s 100 Best Coffee Shops, nos contó en exclusiva que es una guía y representación de la tendencia del café de especialidad a nivel mundial, y que el Perú está presente por su relevancia evidente: "En los últimos tiempos el consumidor busca mucha calidad en sus experiencias y la lista viene a guiar a estas personas. También es un compendio de los mejores cafés del mundo para que sirva como referencia a todos los profesionales".

Hemos incluido también fuera de las 21 cafeterías: la revelación del año y la inspiración.

LA LISTA

1. Three Monkeys Coffee del Cusco

Este ha sido un gran año para los 'monitos' del Cusco. Están nominados en la lista de The World’s 100 Best Coffee Shops, un ranking que ha generado gran expectativa a nivel globlal. La creación de Neto Solórzano, Iván Salas y Diego Huillca en Cusco empezó con un cálido bike coffee y ahora tienen una hermosa cafetería en la ciudad imperial, donde la atención por el detalle es extrema y hay un cuidado apasionado por el producto. Y en este 2024 quedaron semifinalistas en la categoría de cafeterías mejor diseñadas del medio estadounidense Sprudge. Ganen o no, en cualquiera de los dos eventos, estos jóvenes que conocen las fincas cusqueñas como la palma de su mano -porque allí crecieron- son unos genios que no dejan de crear y reinventarse. Las tazas que tienen son verdaderas obras de arte de los ceramistas de Pájaro Loco.

Los encuentras en la Calle Pampa de la Alianza 474, Cusco.



Imagen Los 'monitos' del Cusco. Imagen La hermosa cafetería que han creado. Imagen Un cafecito en el Cusco.

2. Neira Café Lab

Harrysson Neira es uno de los primeros que creyó en que las cafeterías de especialidad tenían futuro. Lo tenía claro desde muy jovencito cuando empezó como barista y ganó campeonatos. Pronto comenzó a hacerse de un nombre. Y con pasión, trabajo duro, buen humor y una profunda dedicación por buscar el café que tendría en su entonces primer espacio, en la calle Enrique Palacios en el distrito de Miraflores, logró posicionar la cafetería del barrio. Era 2017. 'Chabela' es su café emblemático, pero tiene un total de 15 presentaciones de distintos puntos del país. Recorre fincas, no deja de crecer. Ya tiene cinco locales, tres popup stores en playa y este verano espera sumar 8 espacios. Pronto lanzarán sus carritos de café para acercar el café peruano a más gente.

Pasar por Neira Café Lab es una experiencia grata, donde sus baristas -bien entrenados- te explican la trazabilidad del café y cómo lo preparan. Puedes empezar con un espressso, pero jamás dejes de pedir un filtradito.

Imagen Harry, el gran Harry. Imagen Orìgenes de diversas partes del país.

3. Ciclos de Barranco.

Felipe Aliaga nació en Chile, pero vive en el Perú. Hace poco más de tres años creó Ciclos Café, una cafetería de especialidad que ha logrado una clientela fiel, sobre todo extranjera. El catador y tostador ha montado un lugar donde tomarse un espresso o un filtrado es una experiencia única.

El café que cuidadosamente selecciona en sus viajes a fincas llega a los restaurantes de Virgilio Martínez (Central, Mil de Cusco y Maz de Tokio) y está en Lady Bee, el bar miraflorino que ocupó el puesto 14 en los The World’s 50 Best; y en otros reconocidos espacios. A Felipe no le preocupa tener más clientes sino mejor café, y esa es su batalla personal, incomprendida para muchos.

A pesar de ser extranjero, el Perú lo ha cautivado y en su ruta ha descubierto verdaderas joyas gracias a productores con los que viene trabajando de manera constante. Una de ellas es la gran Sara Gamarra, del Cusco. Ciclos y El Cacaotal son un matrimonio. En el primer lugar encontramos excepcionales cafés y en el segundo, los mejores cacaos y chocolates del país.

Imagen Felipe Aliaga.

4. Punto Café de Miraflores.

Chiara Nicolini es la fundadora de Punto Café. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria y ha construido un espacio minimalista y acogedor en la Calle Piura 1251, en Miraflores. Trabaja con variedades como geisha, caturra, típica, catimor y bourbon, provenientes de regiones como Puno, Cajamarca, Amazonas, Cusco y Villa Rica. Controla toda la cadena del café, desde el origen hasta la presentación. Y su café lo encontramos en otras cafeterías y restaurantes. Tiene baristas muy bien entrenados. Uno de ellos es Francisco García, quien ocupó el segundo lugar en el Campeonato Nacional de Barismo.

Punto Lab es su laboratorio, donde tuestan, capacitan investigan e innovan.

Imagen

5. Abisinia de Pueblo Libre.

Ariana Medina e Israel son hermanos y en febrero su cafetería de especialidad, en Pueblo Libre, cumplirá 6 años. Conocemos este lugar desde sus inicios. Con el tiempo lo que han hecho es confirmar que el secreto para brillar -sin aspavientos- es ofrecer café de calidad, cuidar cada detalle de la bebida y servirla con amabilidad.

Desde el comienzo han trabajado con café del Cusco. El origen que están presentando por estos días es de Kumpirushiato en diversas variedades como Bourbon y Geisha de los productores Alberto Quispe, Lucía León, Edward Ticona y Elysa Sucallpuma. Viajan a las fincas, a las más remotas que se pueden imaginar, y consiguen verdaderas joyitas que sus clientes fieles agradecen.

“Cuando tú crees en lo que estás haciendo y sabes que ofreces calidad, la gente termina por darse cuenta y regresa. Nuestra publicidad ha sido boca a boca”, dice Ariana, bicampeona femenina de barismo 2017-2019. Un espresso, un V60 o una bebida helada con coldbrew (café infusionado en frío) son una grata experiencia. Las tacitas que tienen son para envidiar y son de Taller 666.

Están en Rodriguez de Mendoza 245, Pueblo Libre.

Imagen Los creadores de Abisinia. Imagen La cafetería donde encuentras selectos cafès del Cusco.

6. Origen Tostadores de Café de Pueblo Libre y Surquillo.

Gino Kanashiro es el creador de Origen Tostadores de Café. Tiene dos locales, en Pueblo Libre y en Surquillo. Su primera cafetería de especialidad nació en 2013 y es sinónimo de café de calidad y una escuela: de su barra han salido muchos de los más reconocidos baristas peruanos.

Este 2024 tiene a dos competidoras de primera: Jhosseline Benites, Bicampeona Nacional de Barismo, y Rebeca Mujica, ganadora del Primer Campeonato de Filtrado de Café. Las dos cruzarán nuestras fronteras y seguro dejarán muy bien puesto el nombre del Perú.

Origen Tostadores de Café está nominada en la lista de 100 mejores cafeterías del mundo.

Las cafeterías de Gino siguen la filosofía de Star Wars, lo que la hace única en el medio.

Ofrece cafés de calidad, de distintos puntos del país, recorre fincas, nos descubre orígenes que no teníamos mapeados y tiene un profundo respeto por el caficultor.

Están en la Av. Bolivar 1199, en Pueblo Libre; y en Surquillo (calle Las Tiendas 295).

Imagen Gino Kanashiro. Imagen Rebeca Mujica, ganadora del Primer Campeonato Nacional de Filtrados de Café. Imagen Jhosseline Benites, Bicampeona Nacional de Barismo.

7. Caleta Dolsa de Barranco y San Isidro.

El prestigioso diario The New York Times publicó el artículo '36 Hours in Lima, Peru: Things to Do and See', donde destaca a Caleta Dolsa como uno de los sitios imprescindibles para visitar en la ciudad.

Caleta Dolsa empezó en Barranco en 2018 creando una atmósfera surfista y relajante que pronto llamó la atención de una clientela, sobre todo joven. Al local de la Av. San Martín 223 se ha sumado el de la Av. Pardo y Aliaga 658 San Isidro. Con un especial cuidado por el café que ellos mismos tuestan, sus baristas presentan con amabilidad y conocimiento cada bebida. Han logrado fusionar el profundo amor por el café con una oferta fresca y saludable que hace exquisita su carta.

"Nos llena de orgullo tostar nuestro propio café, cuidadosamente seleccionado de pequeños productores en Cusco, Cajamarca y la Amazonía peruana. Trabajamos en estrecha colaboración con ellos para garantizar que cada taza cuente una historia única, con calidad y autenticidad incomparables", nos dicen sus creadores.

En Caleta Dolsa, el brunch dura todo el día. A sus diversas propuestas cafeteras debemos subrayar el cappuccino con leche de almendras hecha en casa.

Imagen El Brunch. Imagen ¿Un cafecito?

8. Puku Puku.

En 2013, en un pequeño local en la cuadra 2 de la calle Narciso de la Colina, en Miraflores, nació Puku Puku. Desde el inicio hasta hoy, la apuesta ha sido clara: reconocer el trabajo de los productores de distintas partes del país. Han creado una identidad propia, donde la imagen de un pequeño pájaro cantor está impreso en las tazas, en la locación y en cualquier lugar donde se mire.

Puku Puku está en la lista de cafeterías nominadas a las 100 mejores del mundo en los The World´s 100 Best Coffee Shops, que se realizarán en febrero. Cierran 2024 con 10 sedes (incluyendo Arequipa y Chile), abrirán cinco más en 2025 y para 2027 proyectan 35, lo que la convertirán en la cadena de cafeterías de especialidad más grande del país.

Con más de 45 baristas calificados, productos de emprendedores locales que son parte del merchandising y diversas prácticas de sostenibilidad, además de un laboratorio, Puku Puku trabaja cada día por ofrecer un mejor café a sus clientes. Da gusto conversar con sus baristas, siempre bien informados sobre la trazabilidad del café. Parte de la filosofía de la empresa es estar en contacto con los caficultores, conocerlos y valorarlos, por lo que no es raro que organicen visitas con el equipo.

Tienen bebidas clásicas y heladas; y cafés de microlotes de Cusco, Ayacucho, Puno, Huánuco, Junín o Cajamarca.

Dato: Acaban de abrir local en LarcoMar

Imagen Preparando un Chemex. Imagen Visita a fincas.

9. La Colibrí Café en Lince.

La Colibrí Café es una cafetería de especialidad en la Av. Julio César Tello 799. Es una cafetería de mujeres con una dinámica que pone al café en primer lugar y que ofrece maridajes excepcionales.

Fue fundada el 14 de marzo por Patricia Escobar, chef y catadora de café; Kandish Pinto, socióloga y barista; e Yvy Laura, arquitecta.

La cafetería -cálida y acogedora- trabaja con cafés de especialidad provenientes de la región Amazonas, cultivados por Emelith Llama Garay y las caficultoras de Hamk’a Wasi. Entre sus especialidades, se puede disfrutar de un café preparado en V60 combinado con helados artesanales,

Está decorada con murales de colibríes, plantas y flores. El 'Efecto Colibrí es una experiencia sensorial que no te puedes perder.

Imagen ¿Un Aeropress, por favor? Imagen Patricia Escobar, una de las creadores de la cafetería.

10. Ashanikafe en Miraflores.

Se llama AshaniKafe y está ubicada en la calle Gral Recavarren 181-189, Miraflores.

Nació este año, en sociedad con Patricia Cohaguila -la entusiasta creadora de Pausa Café- y destaca por apoyar a las comunidades nativas ashaninkas con la compra de la producción de café en Cajamarca, Junín y Huánuco, lo que beneficia a más de 380 familias.

Ir a Ashanikafe es conversar con Emer Tauma, miembro de la Asociación de Productores Sostenibles y Servicios Múltiples de Café y Cacao (Aprosem). Hay bebidas clásicas y otras novedosas como las que me prepara el mismo Emer con flor de café y eucalipto. No dejen pasar sus postres.

Venden café tostado y verde de distintos puntos del país a cafeterías locales.

Imagen AshaniKafe

11. Florencia y Fortunata del Cusco.

Florencia y Fortunata es una cafetería de especialidad de Cusco que no podemos dejar de visitar.

Figura en la lista de nominadas a 100 mejores cafeterías del mundo. Hacen

La creadora es Carolina Peralta, quien tiene muy claro el concepto.

Esta cafetería es una empresa social que busca visibilizar el trabajo de las mujeres en el mundo del café de especialidad. "Nos moviliza cerrar la brecha de género en el sector caficultor, por lo que trabajamos con mujeres en toda la cadena productiva del café: desde la caficultora, la compradora y la tostadora hasta la catadora y la barista. Buscamos que cada taza de café contribuya a generar más equidad en el sector cafetero, para que hombres y mujeres tengan la posibilidad de dedicarse al arte de preparar café", dice Carolina.

El café proviene de fincas cuyo modelo productivo es el de la agricultura familiar y cooperativa.

El azul es su color que las identifica porque invita a la profundidad del cielo. Los locales fusionan elementos contemporáneos y tradicionales.

Tienen dos locales: en la Calle Suecia 332 y en el barrio Magisterio que aloja su Coffee Lab, donde tuestan los granos de café.

Imagen Florencia y Fortunata. Imagen Carolina Peralta.

12. Mamaquilla Tostaduría de Pachacámac.

Enclavada en el corazón de Pachacámac, Mamaquilla Tostaduría es un templo que honra el arte y la pasión por el café peruano. Trabajan con caficultores y son productores de insumos que les permite tener una buena carta para acompañar las bebidas.

En su amplio y acogedor espacio, liderados por Gracia Briceño, Mamaquilla te cautiva desde que ingresas. Hay un cuidado atento y persistente por el detalle y un compromiso honesto con los frutos de nuestra tierra.

Imagen Gracia Briceño.

Gracia, barista, tostadora en Taza de Excelencia, y catadora, junto a su equipo han creado recetas saludables para acompañar el café.

En 2019 ganaron el título de mejor cafetería de especialidad en el evento organizado por la Cámara Peruana de Café y Cacao. Desde entonces hasta hoy han mantenido la calidad y han reforzado su propuesta.

Aquí te puedes pedir desde un café en la cafetera de la abuela hasta un Chemex o una bebida de la màquina de espresso. El resultado siempre es notable.

Es un emprendimiento familiar donde está presente Eileen -la hermana de Gracia- y su mamá Jannet Villanueva.

Hay que visitarlos en la Av Manuel Valle 1101, Pachacámac.



13. Coffee Busters de San Isidro.

Oscar Medina, sommelier, catador y profesor, está detràs de Coffee Busters, un emprendimiento familiar que nació en 2022 y que ese mismo año ocupó el tercer lugar como mejor cafetería de especialidad en el concurso organizado por la Cámara Peruana de Café y Cacao-

Su esposa y sus suegros son fundamentales para sacar adelante este espacio que figura en la lista de nominados a mejores cafeterías del mundo.

Imagen

Ofrece orígenes de Amazonas, Villa Rica y Cusco y proyectan incluir Lambayeque y Piura.

Está en la avenida Dos de Mayo 412, en San Isidro.

Tiene una carta amplia, excelentes vinos y siempre tiene una sorpresa para el cliente.



14. Arisumak de Punta Hermosa.

Johanna Paternina es caficultura de Quillabamba, Cusco. Ella es la creadora de Arisumak, una apuesta que ha emprendido en un distrito netamente playero como es Punta Hermosa. Gracias a su buen café y excelente atención, la clientela no distingue si es verano o invierno, y acude por su tacita de espresso o su café en alguno de los métodos que presenta incluyendo la MUPECO, la cafetera peruana creación de Rolando Ruiz.

Johanna fue elegida como Mejor Productora de Café en los Premios Summum, una noticia que no se esperaba y que la ha impulsado a seguir mejorando.

La también tostadora se ha encargado de transportarnos al Cusco gracias a todos los detalles que son parte de la cafetería.

Todos los productos son de su tierra, la cual la hace sentir orgullosa y comprometida.

No conoce de domingos ni de feriados. Ariumak abre todos los días, a las 7:00 a.m., y la presencia de los clientes es constante. Johanna no solo te sirve un café. Quiere que la gente conozca la historia detrás de esta taza, el esfuerzo que hay en la cadena productiva.



Imagen Arisumak.

15. Cordillera 27 de Pueblo Libre.

"En Cordillera 27, el café no es solo una bebida, es un ritual". Eso dice su fundadora Soleil Pinedo, quien es ingeniera de alimentos y barista.

Ofrecen café de Cajamarca y de Amazonas. Está la barra de espresso y los filtraditos.

Llevan dos años y siguen empeñados en mejorar. De hecho, este año realizaron un taller solidario de café que permitió apoyar a la Casa de la Mujer en Chimbote.

Es importante destacar que no dejan de contar las historias de sus productores. Es el caso de Ebert Huaman Villegas, uno de los hermanos que maneja Finca Artemira en San Ignacio, y cuyo café ofrecen.

Se ubica en Parque El carmen 1216, Pueblo libre.



Imagen La creadora de la cafetería.



Imagen

16. Kaldis de San Isidro.

El arquitecto Toshio Fudimoto empezó en 2015 con su marca de café: Kaldis. Luego vendría su primera cafetería en Recavarren en Miraflores. Y ahora tiene tres locales, uno en San Isidro y otro en el mismo Miraflores.

Kaldis Specialty Coffee fue una de las primeras cafeterías de especialidad que llamó la atención por la variedad de métodos que ofrecía en tiempos en los que pedir, por ejemplo, un sifón japonés era cosa rara. Inspirados por sus viajes hizo de este primer local un espacio único que tiene una clientela fiel.

En octubre de 2024 anunciamos en Perú21 que Fudimoto instalaría una cafetería en Emiratos Àrabe, exactamente en Dubái, donde estuvo hace poco afinando el proyecto que será una realidad.

Kaldis tiene un laboratorio con equipos innovadores donde cuida la calidad del café: allí realiza catas y pruebas que le ayudan a mejorar la calidad de su producto.

En esta temporada tienen café de Huánuco y Pasco.

LOCALES

📍 Miraflores - Ca. Gral Recavarren 598

📍San Isidro - Av. Aramburú 1147

📍Miraflores - Ca. Grimaldo del Solar 247

Imagen El arquitecto del café.

17. Puma Café de Santa Beatriz.

Detrás de Puma Café está el ingeniero agrónomo Geni Fundes, gerente general de la Central Café y Cacao del Perú. La historia es larga: empezaron en el bunker de la embajada de Estados Unidos, y hoy tienen un espacio en Santa Beatriz donde encontramos cafés de distintos puntos del país con la identidad de los productores.

En Puma Café no solo encontrarás café de especialidad con altos puntajes en taza, sino también un lugar acogedor para conversar, trabajar o simplemente desconectar.

Sus baristas calificados han sido formados en la misma central, y en no pocos casos son hijos de caficultores. Conocen el campo y lo tramsmiten en cada experiencia.

En la Av. Arenales 1199 encuentras cafés en métodos diversos e historias que te conectan con la finca.

Imagen Puma Café.

18. La Micaela de Comas.

Gisseli Loaiza y Gabriel Vera, ingenieros industriales, fundaron La Micaela el 11 de noviembre de 2018 en la Av. Micaela Bastidas 908, en Comas. Se convirtieron en la primera cafetería de especialidad de Lima Norte en ese momento.

Ofrecen café de especialidad de seis orígenes y perfiles distintos del norte (Amazonas ) centro (Villa Rica ) y Sur (Cusco). Gabriel -barista SCA y catador- busca desde notas achocaltadas hasta afrutadas y cítricas para sus clientes, quienes no solo se toman un café: viven una experiencia.

Te pueden presentar un espresso, un latte o café en métodos como Hario Swithch, Origami, Chemex o V60. Entre sus cafés están los de la reconocida Chacra D’dago (Villa Rica), los de la productora Susana Rojas en Cusco y los del productor Alfonso Tejada de la Finca Timbuyacu en Rodríguez de Mendoza, en Amazonas.Tienen un blend edición limitada de Villa Rica y Cusco.

Son embajadores de la Wildlife Conservation Society (WSC) por sus prácticas sostenibles y Gabriel nos cuenta que en este 2025 tienen planes de crecer, siempre en el Cono Norte, donde ya tienen una clientela fiel. Pero es importante destacar que los visitan desde diversas partes de la ciudad.

"Nos motiva tener un equipo de jóvenes comeños que vamos profesionalizando en torno al café y que a partir de ahí nos permite acercar de manera cálida sencilla el buen café a nuestra comunidad de Lima Norte", dice Gabriel.

Imagen

19. Guanacoffee de Pueblo Libre.

Es uno de los buenos espacios que nos deja este 2024. Christopher Piedra, veterinario, y

Gabriela Casanova, diseñadora y su esposa, han creado Guanacoffee, un espacio amable que destaca por la calidad de su café -tienen varios orígenes, como el del Perené que está buenísimo- y la experiencia que hacen vivir a los clientes.

Es la cafetería de los métodos: han reunido 24 y van por más. Encontramos desde un clásico V60 hasta una hermosa Vandola (de Costa Rica), además de La Mupeco y curiosidades como la Tarachine. Para impulsar esta colección han lanzado una Bitácora de Filtrado, una especie de pasaporte donde el coffeelover prueba la cafetera de su preferencia y luego coloca un sticker donde además comenta las características de lo que disfrutó.

En la calle Santa Isabel 140, Pueblo Libre, esta cafetería ha comenzado a distinguirse.



Imagen Christopher Piedra y Gabriela Casanova.

20. The Coffee Road de San Isidro.

The Coffee Road es una reconocida cafetería de especialidad ubicada en San Isidro. Fundada en 2014 por Alejandro Chu, apasionado barista y entusiasta del café, este establecimiento no ha perdido en el tiempo su calidad y su pasión.

A su clásico local de San Isidro (Prescott 365) ahora suma el de jirón Chinchón 250, en el mismo distrito.

Tiene baristas muy bien capacitados, que conocen el producto y lo comunican con excelencia. Hay días de suerte en los que además de conversar con Alejandro le puedes pedir que te prepare un café.

Imagen

21. Clamore Café de Jesús María.

Es una cadena de cafeterías de especialidad en Lima, Perú, fundada por Michael Barriga y Wendy Valverde, quienes crearon la Escuela Peruana del Café.

El primer local de Clamore Café abrió sus puertas en febrero de 2020 en la Avenida Arenales 471,en Santa Beatriz, con el objetivo de proporcionar a los estudiantes de la escuela un espacio para aplicar sus conocimientos. Pero la cafetería, de tres niveles, y el buque insignia está en la Avenida Arnaldo Márquez 1575, Jesús María. Tiene una carta amplia, donde encontramos desde un clásico espresso, cafés en métodos como V60 o Chemex y una carta de cocteles creativos en base a café.

Los baristas, formados en la Escuela Peruana del Café, ofrecen una experiencia personalizada llevando a la mesa un carrito móvil equipado con distintos métodos de extracción. No hay cliente que además de tomarse un café de Puno, Cusco, Cajamarca, Amazonas o Villa Rica acaba con una clase breve pero inspiradora. Cuidan todo el proceso del café, y el ambiente es de lo más cálido.

Imagen

BONUS

CAFETERÍA REVELACIÓN

MONÓTONO

Monótono es un espacio minimalista diseñado para desconectarte del ruido. Se ubica en Jirón Fedelli 103, y allí está Piero Alva, ingeniero industrial que por amor al café se convirtió en barista y ofrece a sus clientes un buen V60, un Capuccino y un Flat White con café geisha de San Ignacio.

Es una de las revelaciones del año.

Imagen

INSPIRACIÓN

Don Salazar

Arturo Martín Salazar creció en la finca. Es de Villa Rica y Don Salazar no es solo un emprendimiento. Es una fuente constante de innovación. Entre 2019 y 2020 lanzó al mercado productos para consumir el café de manera rápida y sencilla como el Press2go que ahora va por su edición Pro, entre otros accesorios que han terminado por crear 'la juguetería del café'.

Con el objetivo claro de acercar a la gente al café tiene una serie de patentes de productos que lo llenan de orgullo, al igual que el café de su finca de diversas variedades. Tiene 31 años, seis cafeterías -dos son absolutamente blacks- y en breve inaugura local en Plaza San Miguel. Los proyectos de Arturo son ambiciosos y sus planes realmente inspiradores (por ahora los guardamos en reserva).

En sus cafeterías realiza talleres para dummies (siempre pensando en que el café llegue a más gente) y tiene una rueda de 98 formas de tomar café. Este año, además de crecer, se instaló en Punta Negra. La finca, que hoy tiene 15 hectáreas, también crecerá, así como sus sueños.

Salazar ha aplicado a diferentes fondos de innovación con éxito.

