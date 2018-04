Yahaira Plasencia a sus detractores: "Lo que conseguí, nadie me lo ha regalado" [FOTOS]

Desde que se inició y hasta el final de su romance con el futbolista Jefferson Farfán , hubo quienes pusieron en tela de juicio a Yahaira Plasencia y su proyección como cantante de salsa.

Por aquel entonces, sus detractores aseguraban, incluso, que la artista se hizo de un orquesta y contratos gracias a la ayuda económica e influencias del conocido futbolista.

Al parecer, aquellos cuestionamientos resonaron con fuerza en la intérprete nacional, que, en su nuevo disco titulado 'La Original', incluyó un tema cuya composición parece estar destinada a sus críticos.

“Todo sueño es alcanzable. La vida me lo ha demostrado, me preparé, la luché y lo que conseguí, nadie me lo ha regalado. Muchos pensaron que sola yo no podía”, dice parte de la letra de la nueva canción de la intérprete nacional.

A través de este nuevo material discográfico, Yahaira Plasencia lanza por primera vez un CD propio y deja atrás los 'covers'.

