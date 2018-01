La ex ‘chica reality’, Xoana González aseguró sentirse perdida, indefensa y con un profundo desarraigo al tener que permanecer fuera del Perú hasta que resuelva el pedido de captura que existe en su contra.

“La verdad, estoy triste, me siento perdida, me siento indefensa, con un profundo desarraigo y una angustia paralizante que me deja muda por días enteros. La verdad late en mi interior oculta en los rincones de mi mente”, señaló Xoana en su columna en el diario Trome .

"He pagado ya los 10 mil soles. Mi único error fue que el pago total lo hice en 3 pagos, pues me era imposible pagar de un día a otro, además lo que gano lo dono a beneficencia y los que me siguen lo saben. Ojalá lo use para donarlo al hospital de cáncer que íbamos a visitar con el club de fans en enero", precisó la artista plástica.

González también solicitó a Melissa Loza, quien le ganó un juicio por difamación en mayo del año pasado, que retire la orden de captura que hay en su contra.

"A la espera de que recapacite la perjudicada por mis dichos. Que ya cobro todo el dinero y no es capaz de levantar la orden de captura. ¡Te extraño mi Perú!", escribió Xoana.

Hace dos semanas, el Poder Judicial modificó la orden de prisión suspendida por la de un año de cárcel efectiva para González. Esta decisión fue por un supuesto incumplimiento con el pago de la indemnización a favor de Melissa Loza.

Antecedentes

En mayo del año pasado, Melissa Loza ganó un juicio contra Xoana González por difamación agravada. La ex ‘chica reality’ aseguró en 2015 que Loza tuvo una relación clandestina con el conductor Raúl Romero.