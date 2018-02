Ximena Hoyos no se separa y reaparece con novio tras difusión de video íntimo 

Ximena Hoyos rompió su silencio en torno al video íntimo que apareció en el Instagram Stories de su red social y en el que figura en una situación privada al lado de su enamorado.

La conocida actriz no quiso hacer alusión directa al tema; sin embargo sí respondió de cómo sobrellevó la polémica que se levantó tras el primer mensaje que difundió en su red social tras la difusión del video con su pareja.

"La descripción (de la imagen que compartí) fue hecha por una amiga que es súper filosófica y, pues, es la verdad: la vida hay que vivirla sin rencores", afirmó la actriz.

Video

"Yo no finjo ser alguien en redes. Hay quienes me dicen que no debería poner tal o cual cosa porque soy una persona pública, pero yo soy así y no puedo cambiarlo", declaró.



En medio de la entrevista que Hoyos concedió a 'Reporte Semanal' a propósito de su regreso como actriz en la telenovela 'Torbellino: 20 años después', la actriz se lució con su novio a quien declaró su amor dibujando corazones.



¿QUÉ ESCRIBIÓ XIMENA?



"La vida es un regalo, hay que vivirla sin rencores, sin prejuicios y con amor. ¡A pesar de todo hay que aprender a ser felices y disfrutar hasta de las cosas más pequeñas, todo se supera, todo pasa y todo sana! Es cuestión de actitud", reseñó Hoyos.