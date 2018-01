El verano ya llegó y nunca es tarde para iniciar una rutina de ejercicios y cambiar tus hábitos de alimentación. Esto te dará buenos resultados si empiezas ya una vida saludable.

Para lograr esta meta del 2018 con éxito, Mariano Sabato , personal trainer del Teen Lab Nutrition y actor de TV brindó a Perú21 estos importantes tips.

COME SALUDABLE:

- "No hagas dieta cambia tu estilo de alimentación. Come de forma ordenada, no es difícil. Realiza un plan nutricional".



- "Elige comer los alimentos al vapor o hervidos en vez de consumir frituras".



- "No dejes de darte algunos gustos como chocolates o helados pero en bajas proporciones. Por ejemplo, come algún dulce solo una vez por semana, y si comes chocolate que sea con un porcentaje alto de cacao y bajo en azúcar".



"Recuerda que no tienes que matarte de hambre solo debes comer saludable. Nuestro organismo necesita nutrientes y no satisfacer un placer del paladar. Dale los alimentos que necesita el cuerpo para recuperarse, regenerarse y crecer".



ROMPE LA INERCIA: ¡EJERCÍTATE!



- "El sedentarismo es muy malo para tu salud. Procura mantener actividad física con regularidad. Si solo tienes 5 minutos para entrenar hazlo, luego encuentra 10, 20 o 30 minutos".



- "Sal a correr al parque, camina o ve al gimnasio. Trabaja potenciando tus ejercicios, por ejemplo con piques será mejor.



- "El cuerpo está mejor preparado para ejercitarse durante el día. Cuando empieza a oscurecer el cuerpo empieza a apagarse de forma natural. Los ejercicios aeróbicos son mas recomendables de día porque te activa el metabolismo. Si haces trabajo muscular te conviene hacerlo en la noche porque te cansará más e irás a dormir tranquilo".



CONSUME COMPLEMENTOS DEPORTIVOS



- "Si deseas puedes sumar a tu actividad física y tu buena alimentación el consumo de complementos deportivos como los quemadores de grasa".



-"Estos productos son usados como un complemento para tu alimentación".





El especialista nos asegura que si pones en práctica estos consejos los resultados serán maravillosos. "Te sentirás mejor, tendrás más energía y recuperaras tu salud".

Mariano Sabato

DATO:

* Perú21 hizo un sorteo de un quemador de grasa 'Hydroxycut' con los seguidores del diario que estuvieron conectados al 'en vivo' que se realizó hoy a las 2 y 30 de la tarde con Mariano Sabato y la ganadora es: Satomi Adri Balarezo.



* La ganadora puede acercarse de 9 am. a 5 pm, al piso seis de jirón Miró Quesada 247, Cercado de Lima.