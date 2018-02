La modelo y nutricionista, Vanessa Tello denunció a través de Instagram a un hombre llamado Renzo Vargas Polo por utilizar su nombre para reclutar chicas a través de su página de Facebook, a quienes obligaría a posar desnudas.

“¡Mortificada y molesta! Porque esta persona se está haciendo pasar como parte de mi equipo de trabajo para reclutar chicas para un “casting” y hacerlas posar en lencería y hasta obligándolas a posar desnudas”, escribió Vanessa Tello en su red social.

La nutricionista alertó a sus seguidores sobre la existencia de esta cuenta y aclaró que un casting “jamás” pedirá posar desnuda a una modelo. También aconsejó busca “agencias confiables” e ir acompañada por un adulto si la modelo es menor de edad.

“Por favor compartir para que nadie caiga en manos de esta clase de gente y para que las autoridades hagan justicia, porque no es la primera vez qué pasa algo así. Chicas, mamás, hermanas, amigas, tías etc... Todas debemos saber y compartir el mensaje de que no debemos mostrarnos en ropa íntima o desnuda para nadie que no queramos y muchos menos para conseguir algo”, agregó Vanessa Tello.