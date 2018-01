No hay vuelta atrás. Vanessa López aclaró que no ha retomado matrimonio con Carlos 'Tomate' Barraza y luego hizo una triste revelación a sus seguidores.

"Yo no he retomado ni retomaré mi relación con nadie, por favor no digan cosas que no son", indicó la modelo a través de su cuenta de Instagram.

"Lamentablemente, el embarazo no se logró (si lo menciono es porque retomaré mi vida y no quiero recibir mensajes desagradables). Gracias por su preocupación y sus buenos deseos. Yo estoy tranquila", agregó.

INFIDELIDAD



Fue en diciembre del año pasado que López anunció que se iba a convertir en madre y a la vez aseguró que su matrimonio con el líder de los Barraza había llegado a su fin en medio de rumores de una supuesta infidelidad.