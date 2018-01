Tras permanecer internada en una clínica local debido a una enfermedad autoinmune, la ex reina de belleza, Valeria Piazza publicó varios videos demostrando su recuperación.

Valeria usó su cuenta en Instagram para anunciar, a cerca de 300 mil seguidores en su red social, que ha mejorado y ya puede hablar con fluidez y pasear por la clínica aunque en silla de ruedas.

“Hola a todos quería contarles que me siento mucho mejor. Ya voy 20 días internada. El doctor me dio permiso para poder pasear. Quería contarles que me encantaron los video y mensajes que me mandaron en estos días, en verdad estuve muy mal”, se escucha decir a Valeria en sus videos.

La ex reina de bella detalló que la enfermedad le ha afectado su capacidad de leer con claridad y por eso su familia le lee todo lo que sus seguidores le escriben.

“Sé que me espera un tratamiento que es bastante largo, porque es una enfermedad rara pero siempre positiva, tengo ganas de curarme, de salir y ver el mar”, agregó Valera Piazza.





Valeria Piazza

Valeria Piazza