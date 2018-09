Un nutrido grupo de barristas de Universitario de Deportes llegó este miércoles al frontis de la sede del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ( Indecopi ), para reclamar por las cuantiosas deudas del club.

Sin embargo, los actos vandálicos no fueron ajenos a esta protesta. Lanzaron huevos a la fachada de esta institución pública, situada en la avenida Canadá. La policía tuvo que llegar al lugar para otorgar la seguridad del caso.

Los barristas señalaron que le reclaman a Indecopi por las millonarias deudas del club crema, que beneficiarían a Gremco. "Hay deudas de más de 30 millones de soles que a todas luces no son correctas. No existe un debido proceso", dijo uno de los barristas, identificado como José Madueño, a Canal N.

"Estamos pidiendo que se revise el proceso concursal, porque la deuda que se tiene con Gremco es un crédito, no una deuda líquida. Eso no se puede pagar desde caja, sino con publicidad estática. Por esto Gremco no debería participar de la Junta de Acreedores. Encima Gremco presentó una hoja de excel a Indecopi y se lo aceptaron y por ello la deuda se infló", indicó Vladimir Alarcó, vicepresidente de la Asociación Trinchera Norte.