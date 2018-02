Tula Rodríguez a usuarios racistas: "Me da pena la gente con el cerebro reducido" [VIDEO]

Una vez más, Tula Rodríguez fue víctima de comentarios racistas. Lejos de amilanarse, la conductora de ' En boca de todos ' respondió fuerte y claro a quienes intentan indisponerla y minimizarla.

“No me afecta en nada porque siempre me encargo de resaltar que me siento orgullosa de ser una chola, porque eso somos. Me da pena que la gente sea tan carente. (...) Es una lástima que no haya identificación con uno mismo, con tu raza. A mí no me molesta que me digan chola, más me da pena que haya gente con un cerebro tan reducido, con tan poca autoestima y con poca aceptación”, señaló Rodríguez.

Video

En tanto, agradeció a Milett Figueroa por defenderla en redes sociales colocando una fotografía con aquellos juicios fuera de lugar.

“Milett es una chica que a mí me encanta y agradezco el hecho de que me defienda, y sí pues, deben tener chiquito el cerebro, el corazón, todo. (...) Y decirle a la gente que es una lástima, ámense más, quiéranse más (...)", precisó en su alegato.