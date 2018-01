Tula Rodríguez: Así fue su debut en la conducción de 'En boca de todos' [VIDEO]

La actriz de la novela 'Cumbia Pop', Tula Rodríguez regresó ayer a la conducción a través del programa familiar 'En boca de todos'. La encargada de darle la bienvenida fue Maju Mantilla, quien la recibió con un fuerte abrazo.

También se dio la bienvenida a ' Carloncho', quien fue el último jale del programa, tras la salida de Carlos Vilchez del espacio de entretenimiento.

"Estoy feliz de poder compartir con Maju, Rondón y 'Carloncho'... Creo que el programa tendrá todos los ingredientes para entretener. La pasé muy bien me sentí muy cómoda, no sentí que el programa había acabado", señaló Tula Rodríguez para el Instagram de América Televisión tras terminar el programa.

"Creo que hace más de diez años no conduzco, estuve dedicada a la actuación. Para mi, la conducción siempre estuve allí. Cuando hubieron propuestas para la conducción no sabía si aceptar porque no sabía si era lo correcto. Cuando me hablaron de 'En boca de todos no lo dudé", detalló la nueva conductora de 'En boca de todos'.

El programa 'En boca de todos' bajo la conducción de Tula Rodríguez, Maju Mantilla, Ricardo Rondón y 'Carloncho' compite en el horario contra el espacio de espectáculos 'Amor de verano' conducido por Tilsa Lozano y Gino Pesaressi.