'Tomate' Barraza pidió disculpas: “¡Errar es humano y perdonar es divino!”

'Tomate' Barraza pidió disculpas públicas por su comportamiento. El ex panelista se pronunció por primera vez tras ser acusado de "mujeriego" por su esposa, entre otros escándalos en los que se vio envuelto durante el año que acaba de finalizar.

“Hace días que no posteo nada, esperé el día y el momento indicado para hacerlo. Quiero en este segundo día del año. ¡Pedirle PERDÓN a mucha gente que necesito pedírselo!”, escribió inicialmente el salsero en una publicación en su Instagram junto a una fotografía de él, posando en la calle.

Barraza aprovechó el momento para disculparse con su la madre de su hija. “Principalmente (pido disculpas a) mi Esposa Vanessa López Guerra. Ella sabe perfectamente por qué se lo pido. No me avergüenza agachar la cabeza y aceptar mis errores”, explicó.

“En el 2017 tuve muchos aciertos como también muchos pero muchos desaciertos y este perdón también va para mi familia, que no merece estar involucrada cuando yo cometo un error. ¡Errar es humano y perdonar es divino!”, precisó.

“Siempre que exista un propósito de enmienda se hará más fácil la vida y las cosas que tienen a futuro”, señaló. Asimismo, reveló que se alejará de las pantallas de televisión.

“¡Es un hasta luego de las pantallas! Si pueden, ¡extráñenme! ¡Yo haré lo mismo con ustedes! Dios sabe en qué momento volveré a la televisión”, manifestó.

“¡Por lo pronto seguiré avanzando enorme y exitosamente con mi orquesta 'Los Barraza'! Empecé el año bien, depurando mi mente y mi corazón. Aceptando cada error y cada tropiezo. Perdí muchas cosas el año pasado. ¡Y esas cosas las recuperaré con mi fe en este 2018!”, continúo.

“¡Hay 'Tomate' para rato! Pero no podía estar tranquilo... ¡Si no escribía esto! Espero que me puedan perdonar y entender. ¡Nadie es perfecto! ¡Solo el Divino Creador!”, también escribió Barraza.

Carlos Barraza no solo fue tildado de “mujeriego” por Vanessa López, sino también perdió su trabajo en Latina por un problema concerniente a ella.

Hace unas semanas —gracias a una publicación de 'Peluchín'— quedó al descubierto que él habría amenazado de muerte y lanzado insultos racistas a un hombre que, supuestamente, le habría coqueteado a su pareja.