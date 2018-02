Tilsa Lozano rompió en llanto al escuchar que Zorro 'Zupe' irá a prisión [VIDEO]

La conductora de 'Amor de verano', Tilza Lozano no soportó escuchar que su amigo el 'Zorro' Zupe ha sido sentenciado a dos meses de prisión efectiva por el delito difamación agravada contra el futbolista Carlos Zambrano, y rompió en llanto en pleno programa en vivo.

Un reportero del programa se enlazó en vivo desde el Poder Judicial para anunciar la noticia. Luego de esto, Tilsa tuvo que decir unas palabras sobre el tema y lo hizo entre lágrimas.

"Más adelante vamos a conversar con sus abogados para que nos den más detalles del tema. En realidad esta noticia nos ha tomado por sorpresa a todos, tengo fe que el Poder Judicial pueda resolver este tema lo antes posible de una manera justa, y que le den la oportunidad de que él pueda pedir disculpas", dijo Tilsa con voz quebrada y con sus ojos llenos de lágrimas.

"Es un tema de difamación pero no es un tema tan grave tampoco. Creo que hay temas más graves por resolver y hay penas que no son tan severas para personas que cometen delitos mucho mayores. Tengo fe en que este juez que lleva este caso pueda llegar a una solución. No tengo mucho que decir”, añadió la ex 'vengadora'.