Christian Domínguez publicó un mensaje que, para muchos, es una indirecta en contra de Tilsa Lozano y el programa 'Amor de verano' por emitir una nota donde informan sobre las camionetas de su pareja sentimental, la bailarina Isabel Acevedo .

"A ti que *** te importa", fue el mensaje que colgó el cumbiambero en su cuenta de Instagram y que muchos de sus seguidores interpretaron como una explosiva respuesta para la animadora de Latina. Incluso, Domínguez agregó que "gracias por pasarme esto (en alusión al mensaje). Otra vez gracias, justo a tiempo... jajaja".

La respuesta de Tilsa Lozano no se hizo esperar en televisión. "Yo sinceramente no creo que un caballero, que un señor, que un hombre con todas las letras de la palabra sea capaz de poner algo tan ordinario para una mujer, encima que está embarazada. Yo sinceramente no creo que ese tan pésimo ejemplo le dé Christian Domínguez a sus seguidoras", precisó enfadada y en tono irónico.

Aclaró que solo realiza su labor como conductora de un programa de espectáculos. "Lo voy a aclarar para todas esas personas que tienen esa cabecita donde creen que las cosas son personales. Yo comento la nota que a mí me ponen adelante", aclaró en su defensa.