The Cranberries anuncia disco con la mítica voz de Dolores O'Riordan [FOTOS]

The Cranberries anunció un nuevo disco con grabaciones de la voz de la fallecida vocalista Dolores O'Riordan. Este se lanzará a inicios de 2019 y se trata de un material que habían estado trabajando en 2017 con la cantante.



El grupo irlandés hizo el anunció en un comunicado a través de su página oficial.

"Después de meditarlo mucho decidimos finalizar lo que comenzamos, ya que fue algo que iniciamos como banda, con Dolores, así que deberíamos llevarlo a cabo y finalizarlo" , señaló The Cramberries.

REEDITAN CD POR SUS 25 AÑOS



La banda también se alista a conmemorar sus 25 años de fundación con la reedición de su disco debut lanzado en 1990, el cual se tituló Everybody Else Is Doing It So Why Can't We?' (1990).

El pasado 15 de enero, Dolores O'Riordan fue hallada muerta en una habitación de un hotel de Londres. Ella partió a los 46 años y las causas de su fallecimiento aún continúan siendo un misterio para sus admiradores.