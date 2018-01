Dicen que las amigas están en las buenas y en las malas. Así lo demostró la conductora del programa mexicano ‘El gordo y la flaca’, Lili Stefan al usar un vestido de color dorado durante una de sus últimas ediciones de su espacio como apoyo a Thalía.

Elgesto amical que tuvo Lili se debió a que parte de los seguidores de la cantante mexicana rechazaron en unísono el llamativo vestido que usó para el cumpleaños número 100 de su abuela, Eva Mange Márquez.

"Elegimos un cumpleaños porque ella cumplió 100 años. Ella es muy buena amiga mía, la nieta, y entonces yo aproveché Rauli (Raúl de Molina) y digo ‘déjame ponerme lo que se está usando ahora para ir a los cumpleaños de las abuelas que cumplen 100 años’", afirmó Stefan al inicio del programa.

Pero no todos objetaron el traje que usó la intérprete de ‘No me enseñaste’, la prestigiosa asesora de imagen Daniela Di Giacomo aprobó el brilloso vestido.

“Ella lo hizo a propósito. Se vistió así para celebrar a su abuela... Las lentejuelas no son de día, pero eso es un tema de fiestas. Creo que por eso no lo veo tan grave. Ya hoy en día hay menos normas de protocolo y etiqueta. No tengo nada que criticarle (a Thalía) porque se veía bella. Se veía hermosa”, sentenció la experta para la página web de Univisión.