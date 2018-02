Vanessa Huppenkothen, quien se hizo conocida en México por integrar el equipo de Televisa Deportes, señaló que se sintió utilizada por la famosa televisora azteca.

“Hice cosas que no debí haber hecho y me arrepiento. Por ejemplo, apuestas y tienes que salir en bikini y pues no, yo creo que te utilizan como un objeto y la verdad es que no lo eres. Yo quería demostrar mi conocimiento y que sé de deportes”, afirmó Vanessa en el programa 'Saga', de Adela Micha, que se trasmite por YouTube .



Televisa (Foto: Televisa)

Denunció que su ex jefe, Javier Alarcón, era muy exigente con ella y tenía una personalidad muy fuerte.



“A veces quería entrar a su oficina y reclamarle muchas cosas y es de esas personas que te haces chiquito, no puedes decir nada, tiene una personalidad muy fuerte y la que terminaba regañada era yo”, reveló.

Luego de 9 años de permanencia en Televisa, Huppenkothen desertó de la televisora para apostar por ESPN. "Ya no me sentía tan cómoda y salí de Televisa. Siempre fue mi sueño trabajar en ESPN, la meca de los deportes", agregó.

SU PASO POR TELEVISA



Huppenkothen fue invitada a realizar 'cápsulas' de deportes para el programa 'Matutino Express' y más tarde se integró al equipo de Televisa Deportes. En el 2008 fue parte del equipo de conductores seleccionados para cubrir los Juegos Olímpicos en China.

En 2009 onsiguió gran popularidad tras una apuesta que perdió ante el conductor Guillermo Schutz, y por la que tuvo que caminar en traje de baño por la ciudad de México.