Mari Carmen Ramírez, guionista mexicana y ex esposa de Gustavo Loza, el productor que recientemente fue despedido de Televisa tras la denuncia por violación sexual de la actriz Karla Souza , se mostró indignada en redes sociales.



"Sí, ¡me siento indignada! Me duele en el alma ver a mis hijos en una situación vulnerable de una acusación de Televisa sin pies ni cabeza.

Es lógica pura y básica... Karla Souza declara que la violaron hace doce años, Gustavo (Loza) la conoce hace 10; por lo tanto Gustavo es el violador... ¡Qué sensata acusación!", señaló.

Agregó que por investigaciones preliminares, Televisa no puede perjudiciar seriamente la reputación de su ex esposo. "Es absurdo que Televisa señale por investigaciones preliminares a Gustavo (ni que fuera el FBI) y destruya la vida de una persona, su nombre y reputación, afectando a su carrera, familia, relaciones y trabajo. ¡Qué saña Televisa! Qué asco me das!", agregó en su mensaje.

En tanto, espera que la actriz Karla Souza desmienta que su ex esposo haya cometido el delito de violación sexual en su contra, y por el que la cadena mexicana decidió dejar de contar con su trabajo.