Televisa despidió al productor de cine mexicano Gustavo Loza tras las acusaciones de Karla de Souza . Hace unos días, la actriz azteca acusó, sin dar nombres, a un productor de haberla violado cuando iniciaba su carrera.



"Ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza, y después de una investigación preliminar, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación con el señor Gustavo Loza", refirió el comunicado de la cadena más importante de la televisión mexicana.



Souza , conocida internacionalmente por su papel en la serie estadounidense 'How to Get Away with Murder', reveló en una entrevista cómo un director de cine abusó de ella en sus orígenes en la actuación. "En una de esas veces me agredió violentamente y... Sí, me violó", confesó a CNN en español.

"Yo estaba empezando mi carrera y ahí me presentan a unos productores. Es donde comienza el manipuleo de: Tú me debes a mí una", agregó durante la sonada entrevista.

Ambos coincidieron como actriz y productor en 2010, cuando la actriz recién empezaba su carrera y tenía 25 años.

Gustavo Loza, por su parte, negó las acusaciones.