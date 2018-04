Televisa: Los 10 rostros de telenovela que conquistaron con su carisma y talento [FOTOS]

Aracely Arámbula desbordó, desde siempre, belleza y sensualidad. La mexicana de 43 años se hizo conocida con la TN 'Soñadoras', y casi la totalidad de su carrera la ha hecho en Televisa . A través de videos en Instagram, Arámbula reveló cómo cuida de su piel a través de mascarillas y su cuerpo realizando rutinas de ejercicio.

Belinda tiene 28 años y no solo ha destacado como actriz sino también como cantante. Ha actuado para algunas TN de Televisa como 'Camaleones', y su belleza no está en discusión al ser dueña de una hermosa melena, ojos azules y un cuerpo perfectamente delineado.

Thalía es considerada una de las mexicanas más bellas de los últimos tiempos. Famosa por su cintura de avispa y un espectacular rostro, la artista saltó a la fama gracias a la trilogías de las 'Marías', de Televisa.

Maité Perroni señaló mantenerse en forma, la actriz patina, anda en bici y baila. Su cabellera castaña oscura y su piel brillante es por una estricta alimentación saludable. Ella es una de las más talentosas y queridas actrices de México y Televisa, cadena en la que recientemente protagonizó la telenovela 'Papá a toda madre'. Recordemos que se hizo famosa por la serie 'RBD, la familia'.

Silvia Navarro declaró a la revista Quién que, entre sus trucos de belleza, figuran el lavarse la cara con agua de rosas y usar siempre protector solar. De delicadas facciones y cuerpo de modelo, la artista ha protagonizado varias telenovelas de Televisa. La más reciente 'Caer en tentación'.

Angelique Boyer tiene 29 años y saltó a la fama por protagonizar la telenovela 'Teresa', de Televisa. La actriz considera que estar en equilibro mental y espiritual permiten a una mujer mantenerse radiante, y lo más importante: ser feliz. La novia de Sebastián Rulli presume su belleza en redes sociales.

Ana Brenda Contreras es una actriz, cantante y modelo estadounidense de origen mexicano. A sus 31 años, la celebridad es considerada una de las mujeres más atractivas del país azteca. Incluso, hasta la propia modelo Gisela Bundchen elogió su belleza. "Quiero decir una cosa importante, ese rostro (en alusión al de Ana Brenda) es bellísimo", destacó en octubre del 2016. 'Por amar sin ley' es la última telenovela que la actriz hizo para Televisa.

Danna Garcia, de origen colombiano, la artista luce un rostro dulce como el de una princesa, en el que también destacan sus ojos perfectamente oblicuos y mirada enternecedora. Aunque saltó a la fama por la telenovela Pasión de gavilanes (Telemundo), la actriz de 40 años ha participado en varias telenovelas de Televisa como la más reciente, 'Por amar sin ley'.

Mariana Seoane comenzó en Televisa en 1996. La TN 'Hasta el fin del mundo' marcó su más reciente actuación para la cadena mexicana. La también modelo y cantante de 41 años no aparenta la edad que tiene y asegura que el paso del tiempo a ella no le importa, por lo que recurrir a las cirugías no está en sus planes.

Jaqueline Bracamontes se hizo conocida en 2000 cuando ganó el concurso Nuestra Belleza México. Dos años después, comenzó como actriz de Televisa. Recientemente la hemos visto en la telenovela 'El bienamado'. Con 38 años a cuestas, Bracamonte destaca por su curvilínea figura, y ojos y sonrisas muy expresiva.