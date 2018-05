Giuliana Valenzuela, hermana menor de Stephanie Valenzuela , defendió a la modelo peruana de los cuestionamientos en redes sociales en torno a su lujosa vida en Dubái , Emiratos Árabes.

La polémica se inició cuando la menor de las Valenzuela colgó una fotografía en Instagram señalando que su felicidad estaba en Dubái. Uno de sus seguidores identificado como @angelo_ortega80w comentó la instantánea manifestando: "qué gran trabajo tienen ahhhh... igual, están ricas".

La respuesta de Giuliana no se hizo esperar. "@angelo_ortega8 Solo estudio porque mis papás me mantienen y no necesito trabajar. Mi hermana trabaja con sus redes sociales y con su novio, así que estás muy equivocado. Pero ricas, sí estamos", precisó en la plataforma.

Entre otros mensajes, la usuaria @jumae81 comentó que "@giuvalenzuela trabajando con redes sociales... y se da todos esos lujos ¿¿¿??? jajaja Ay muchachita".

Fue entonces que la hermana de la ex 'chica reality' reiteró que Stephanie tiene ingresos debido a sus redes sociales y gracias a su novio.

"@jumae81 Mi hermana tiene más de 1 millón de seguidores y las marcas locales dan cosas o pagan por eso. Además, creo que no leíste que también está en la empresa de su novio. Él tiene para darnos eso y muchísimo más... Así que sigue riendo porque nosotras no paramos de reír y disfrutar de nuestra vida" , expresó Valenzuela.