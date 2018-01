La ex ‘chica reality’, Stephanie Valenzuela se mostró algo nerviosa al conocer que su ex pareja, el futbolista George Forsyth, por fin caminará rumbo al altar de la mano de la actriz Vanessa Terkes.

“Les deseo bendiciones a todo el mundo y que sean muy felices. No tenía idea (de la boda de la pareja) pero todo está bien”, declaró Stephanie al programa ‘Espectáculos’.

La modelo aclaró que ya superó la relación que tuvo con el ex deportista hace más de cuatro años. Ahora, hasta se siente tan segura que no descartó asistir a la boda.

“Eso (la relación con George Forsyth) fue hace cuatro años. Prefiero no hablar del él. A ella no la conozco pero la admiro como actriz, me parece guapísima y talentosa. Si se va a casar o tener hijos, bendiciones y que le vaya muy bien”, añadió la modelo.