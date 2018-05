Recientemente, la revista Variety dio a conocer un revelador reporte en torno a las celebridades de Hollywood y la cuantiosa suma económica que ganaron por participar en un solo filme.

Daniel Craig encabeza la lista con la suma de US$25 millones por estelarizar la próxima película de James Bond. Le sigue en la lista, el actor Dwayne Johnson, quien ganó US$22 millones por la cinta 'Rápidos y furiosos 8', película, que a su vez, hizo ocupar a su coprotagonista, Vin Diesel, el tercer lugar con US$20 millones.

Anne Hathaway se ubica en el cuarto lugar con la suma de US$15 millones gracias al filme 'Barbie'. En el mismo lugar, está Jennifer Lawrence por la película 'Red Sparrow'.

Mark Wahlberg , el actor que más ganó en 2017, no está incluido en esta lista. El protagonista de 'Transformers: El último caballero' y 'All the Money in the World' tuvo ingresos por un total de US$ 65 millones el año pasado.

A continuación, te presentamos la lista mejor pagado0s de Hollywood.