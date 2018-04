Sheyla Rojas: "Si no hubiera sido rubia, no hubiera ingresado a la televisión" [VIDEO]

Sheyla Rojas confesó que su vida dio un giro de 180 grados cuando ingresó a la televisión. Inicialmente, como integrante de ' Esto es guerra ' y ahora como conductora de ' Estás en todas '. Pero, ¿cómo entró a la pantalla chica la conocida 'Leona loca'?

En entrevista para América Espectáculos, la figura manifestó que su ingreso y permanencia en televisión se ha dado por ser rubia.

"Yo creo que si no hubiese tenido el cabello claro, no hubiese ingresado a la televisión", indicó y agregó que "porque cuando hice mi casting, lo único que necesitaban era a una chica rubia y yo tenía mis mechitas. Obviamente, había otra chica más rubia que yo, pero no aceptó el presupuesto; entonces como yo sí acepté, entré".

Emocionada y entre sonrisas, la ex pareja de Patricio Parodi manifestó que jamás se imaginó trabajar en TV.

"Me cambió la vida y ahora.... Imaginénse, ¿quién diría? A mí que no me gustaban las actuaciones ni bailar ni exponerme al pública... Ahora, estoy trabajando en televisión. De verdad, qué increíble cómo me cambió la vida", expresó la artista.