Shakira decidió no operarse las cuerdas vocales por miedo a perder su peculiar voz

A causa de una hemorragia en sus cuerda vocales, la cantante colombiana Shakira fue obligada a suspender su gira 'El Dorado World Tour', y para que recupere su voz ella debía ser sometida a una operación.

Sin embargo, fuentes cercanas a la intérprete de ' Loca' señalaron que ella habría renunciado a operarse las cuerdas vocales por miedo a perder su voz. En vez de eso, se sometería a un tratamiento con corticoidaes y reposo.

Luego, Shakira tendrá que trabajar su voz con un foniatra, para recuperar los sonido particulares de su voz. Y en junio de este año ya estaría lista para volver a los escenarios.

"Desafortunadamente, la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación... Me duele mucho no poder cantar este mes, por aquellos que han hecho hasta lo imposible para conseguir entradas y acompañarme en los diferentes países de Europa. Por mi equipo de 60 personas que se ha esforzado tanto en ayudarme a lograr el mejor show", señaló Shakira en noviembre del año pasado.

Se conoce que los artistas Adele y Sam Smith se sometieron a una cirugía a las cuerdas vocales.