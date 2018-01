¿Vuelve el 'Apache'? Carlos Tévez dejó China y regresó a Sudamérica para tener más competitividad. Boca Juniors lo recibió con las puertas abiertas y ya muchos lo piden para la selección argentina .

El nuevo '32' de Boca le mandó un mensaje al entrenador 'albiceleste' Jorge Sampaoli : "Fácil no se la voy a hacer a Sampaoli. No me bajo de la lucha por el Mundial", confesó el ex Juventus en una entrevista para el medio de su país Radio La Red.

Tevez no tiene pensado perderse el próximo certamen mundialista. Faltan pocos meses para Rusia 2018 y su actuación deberá ser descollante para volver a ser llamado. "Sería lindo romperla en estos cuatro meses y que Sampaoli tenga dudas", agregó.

Con esta abierta propuesta a los cuatro vientos, al 'Hombrecito' se le dificulta el trabajo: un jugador más por seguir dentro de la gran constelación de estrellas que tiene Argentina ¿Entrará el 'Apache' en lista?