Sebastián Lizarzaburu reaccionó así al conocer que Andrea San Martín está embarazada

Sebastián Lizarzaburu apoyó a Andrea San Martín , su ex pareja sentimental y madre de su hija Maia, ahora que espera un nuevo bebé, fruto de su relación amorosa con su compañero de colegio, Juan Víctor.

"Ahora no voy a 'aguarle' la fiesta a Andrea. Me parece súper bien si salió embarazada. Por mi parte, no voy a opinar ni bien ni mal. Ella sabrá las razones de salir embarazada de la persona que tiene al costado", añadió Lizarzaburu.

Sin embargo, el conocido 'Hombre roca' dejó en claro que su único objetivo es estar al lado de la hija en común que tiene con Andrea San Martín.

"(...) Maia necesita de su papá, tan simple como eso", indicó el ex 'chico reality' quien pidió a Andrea San Martín permitirle ver a su primogénita.