¡Atento! El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) hizo un llamado a la población a no consumir las conservas de pescado producidas por la empresa china Tropical Food Manufacturing (Ningbo) co., Ltd. tras detectar la presencia de gusanos parásitos en un lote de sus productos.

De acuerdo con un comunicado, los parásitos (nemátodos anisákidos) fueron hallados en el lote de Entero de Caballa en Salsa de Tomate que contaba con Certificado Sanitario de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China (AQSIQ).

Tras encontrar estas irregularidades, Sanipes ha enviado, a través de la Cancillería peruana, una Alerta Sanitaria Internacional a las autoridades chinas.

“La Alerta Sanitaria a China se emitió dado que ese producto contaminado pone en riesgo la salud de los consumidores”, señaló la entidad encargada de garantizar la calidad de los recursos pesqueros.



Asimismo, informaron que han dispuesto prohibir la importación de todos los productos provenientes de esta compañía hasta que la Autoridad Sanitaria de China demuestre que puede garantizar su inocuidad.

Retiro del mercado

Considerando esta medida impuesta, Sanipes ha notificado a las empresas peruanas que importaron estas latas de conservas retirarlas de inmediato del mercado peruano.