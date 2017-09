Rusia erige un monumento al inventor del fusil AK-47 [FOTOS]

Hoy ha sido inaugurado en Moscú -en medio de una gran polémica- un imponente monumento de Mijail Kalashnikov, el ingeniero soviético que inventó el legendario fusil de asalto y que falleció en el 2013.

La estatua de metal de siete metros de altura representa al ingeniero sosteniendo un AK-47, el arma que diseñó en 1947 y por la que no recibió ninguna regalía.

Kalashnikov "encarnaba los mejores rasgos del hombre ruso: un talento natural extraordinario, la simplicidad, la integridad y la organización", declaró durante la ceremonia el ministro de Cultura, Vladimir Medinski, que calificó al rifle de asalto que inventó de "verdadera marca cultural de Rusia".

Sin embargo, no todos están de acuerdo. Muchos habitantes de la localidad han levantado su voz en contra de la escultura, en particular por no haber realizado una consulta antes de haber sido erigido.

"La estatua es un "símbolo de complejos imperiales y agresión", señalaba el abogado Dmitri Schabelnikov, que vive en la localidad, en una carta a la prensa rusa.

Otro detractor de la imagen de Kalashnikov incluso protagonizó una marcha solitaria como forma de protesta.

El joven, identificado como Andréi Kiseliov, sujetaba un cartel con el lema "Diseñador de armas = diseñador de muerte", y fue detenido por la Policía a poco metros del monumento y en plena celebración de la ceremonia de inauguración.

Sobre ello se ha pronunciado la hija del armero, Elena Kaláshnikov, quien aseguró que "el diseñador de armas no tiene la culpa" de que estas luego acaben en manos de gente malvada.

"(Mi padre) dedicó toda su vida a la creación de armas que ayudarían a defender su patria", remarcó.