El momento clave en el proceso de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana no se dio propiamente en las Eliminatorias. El 'Tigre' decidió prescindir de los jugadores -normalmente convocados- que consideraba le hacían daño al plantel y no ponían todo de sí. Apostó por los jóvenes y no defraudaron. (Getty Images)