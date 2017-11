- / -

Johan Cruyff, ícono del fútbol que revolucionó con su estilo de juego asociado, fue subcampeón del mundo en 1974 y luego no deseó acudir al Mundial de Argentina 1978. Por largos años, no se supieron las razones. En 2008, Cruyff declaró a la prensa catalana que había sido víctima junto a su familia de un intento de secuestro en Barcelona antes del Mundial. "En ese momento, vino alguien, me puso un fusil en la sien, estaba atado, mi mujer estaba atada, los niños (estaban) en el apartamento de Barcelona. Llega un momento en que te dices 'basta'. Hay momentos en que otros valores son prioritarios". (Getty Images)