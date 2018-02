Rosángela Espinoza y su reflexión en torno a la belleza interior [FOTOS]

Rosángela Espinoza respondió a aquellos que la cuestionan por presumir su físico a través de las fotografías que comparte en sus redes sociales. Para la conocida 'Chica Selfie', lo más importante en un ser humano es la esencia.

"No me importa lo que digan sobre mi aspecto físico y si me quiero sentir como una Barbie o una muñeca... pues es mi tema", señaló inicialmente la modelo.

Espinoza luego procedió a hacer un pedido: "Les pido que no me comparen. Cada uno es único y tiene su propia esencia". Ante la reacción a su petición, la ex chica reality se mostró sorprendida por la reacción de sus críticos.

"No pensé que se iba a ocasionar todo un tema por el simple hecho de sentirme así", precisó una desconcertada Rosángela, popular en las plataformas sociales por aparecer muy sensual en ceñidos vestuarios y bikinis.