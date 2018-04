¿Se acabaron los coqueteos entre Rosángela Espinoza y Diego Chávarri ?Ocurre que el 'guerrero' no quiso involucrarse en las diferencias que mantiene con la retadora Karen Dejo, y por eso la conocida 'Chica Selfie' tomó la drástica decisión en ' Esto es guerra '.

Tras escucharla afirmar que tenía buena disposición hacía Karen Dejo porque la había ofrecido su ayuda en un peaje rumbo a los estudios del reality ubicado en Pachacamác, el conocido 'Diablito' optó por tomar una posición imparcial.

"Escucho a Karen y me dice que no, y luego te escucho a ti y me dices que sí. ¿Por qué tengo que creer en una de las dos? Por último, si una de las dos, se ayuda, pues que lo haga y que no lo cuente", manifestó Chávarri.

La respuesta de Rosángela Espinoza no se hizo esperar. “Me sorprende lo de Diego (…) quisiera que no me vuelvan a preguntar sobre Diego ni nada... Diego, para mí, ahí quedó todo", indicó indignada.