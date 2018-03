Ricky Martín brinda gran revelación: "Mi novia sabía que era gay" [FOTOS]

En una entrevista para la web Vulture , Ricky Martín hizo revelaciones en torno a su vida sentimental. Entre ellas, la relación de casi 9 años que tuvo con una novia que, incluso, conocía su orientación sexual .



Si bien el puertorriqueño no señaló directamente a la presentadora mexicana Rebeca de Alba , se presume que su confesión estaría relacionada con ella ya que ha sido la única novia, con quien el cantante mantuvo una prolongada unión de 7 años que finalizó en 2005.

"(…) Tenía a mi novia, que era una mujer con la que salí de una manera intermitente durante nueve años, y ella es como la Gala para Dalí. Dalí tenía Gala. Y tuve a esta mujer que fue increíble. Desafortunadamente, ya no hablamos, pero ella fue increíble, y ella era poderosa y sabía de mí. Ella sabía que yo era gay, pero estábamos juntos", confesó.

EL FINAL DE SU CARRERA



Entre otras declaraciones, el puertorriqueño dio a conocer una etapa difícil de su vida, de cuando evaluaba dar a conocer su opción sexual y las consecuencias que originaría si lo revelaba.

"Las personas que amo, las personas que estaban muy cerca de mí, me dijeron: 'Si sales este será el final de tu carrera'. Las chicas no comprarán tus álbumes, no comprarán tu camisetas, no comprarán tus entradas para el concierto', y eso me impidió salir por muchos años...", precisó.