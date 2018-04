Una fotografía de Milett Figueroa llamó especialmente la atención de sus detractores, quienes aseguraron que "abusa" del Photoshop e incluso deslizaron que había pasado por el quirófano.

Para muchos de sus críticos, la conocida 'Ninfa' de 'Al fondo hay sitio' se veía con un rostro y piel completamente diferente.

Vea también Milett Figueroa contestó así a fan que le pidió su 'pack' en Facebook

Enterada de los cuestionamientos a su imagen, la modelo peruana dio a conocer que está al tanto de los comentarios de sus fans y muchos solo se dedican a "resaltar lo malo (aunque no exista)".

"Me tomé una foto y la cámara estaba hacía abajo y se me ve distinta (...) Así me digan que no responda a quienes me critican, pues se lo digo no porque me importe sino porque aquí no quiero a la mala ondita. Fuchi de mi IG", expresó fastidiada.

Incluso, para comprobar que siempre luce al natural en sus instantáneas, la popular 'Milechi' difundió de nuevo la misma imagen pero con estos mensajes.