Gustavo Loza reapareció con una sorprendente confesión tras ser despedido por Televisa ni bien la actriz Karla Souza denunció que había sido víctima de violación sexual a manos de un destacado productor mexicano, sin revelar su nombre.

A pesar de no haber sido acusado directamente, la más importante televisora mexicana tomó la drástica medida después de una investigación preliminar en contra del conocido hombre de televisión azteca.



Tras la turbulencia de estos últimos días, Loza reveló que "llegué a tener una relación sentimental con Karla Souza y es algo que nunca lo he comentado porque la vida privada es privada, y Karla es una mujer casada, que merece todo mi respeto y todo mi cariño, tanto ella como su familia", indicó al programa de Javier Poza en Fórmula.

Agregó además que "ella (Karla) conoce a mi familia, conoce a mis hijos, ha estado cualquier cantidad de veces en mi casa, pero el que yo haya tenido una relación sentimental con Karla Souza que no se dio a conocer públicamente, eso no me hace un violador".

La relación como pareja se dio en 2010, cuando trabajaron en 'Los héroes del norte'. "Y no fue de dos días, duró bastantito", precisó y contó que, en los últimos días, ha pedido a la actriz limpiar su nombre.



"Nosotros tenemos una relación de más de 10 años, bastante intensa. Incluso fui a Los Ángeles en dos o tres ocasiones, y en esta última ocasión no me contestó el teléfono... Yo le he pedido que si ya había tenido el valor de decirlo, que me hiciera el favor de decir quién había sido su agresor", expresó.