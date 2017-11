La selección peruana se encuentra en Auckland entrenando con miras al encuentro de ida del repechaje ante Nueva Zelanda este viernes 10 de noviembre.

El 'equipo de todos' cumple en estos momentos su segundo día de ejercicios de preparación en el QBE Stadium, luego de completarse la delegación nacional con la llegada de Miguel Trauco, Sergio Peña y Edison Flores.

Ricardo Gareca , de momento, no ha confirmado el once que arrancará en Wellington ante el país oceánico; sin embargo, se especula que no habría mayores sorpresas, salvo el llamado a reemplazar a Paolo Guerrero quien afronta una suspensión de 30 días por la FIFA debido al resultado analítico adverso que salió tras el doping del duelo entre Perú y Argentina.

Este viernes, la blanquirroja afrontará su primera final con miras a cumplir el sueño de regresar luego de más de tres décadas a una copa del mundo.