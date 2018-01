Patricio Parodi se divierte así durante su estadía en Panamá [FOTOS]

El 'guerrero' Patricio Parodi se encuentra en Panamá como invitado especial de la nueva temporada del reality ' Esto es guerra', versión panameña.

Durante el primer programa del reality se reencontró con su amiga Génesis Arjona, quien le reclamó por no contactarse con ella vía Intenet. Sin embargo, el popular 'Pato' aclaró que no lo hizo para no molestarla.

Patricio, quien viajó hasta el país centroamericano junto a su compañero Rafael Cardozo, está disfrutando al máximo de su estancia en Panamá y así lo confirman las imágenes que el 'guerrero' comparte con sus más de 900 mil seguidores en Instagram.

En las fotos se ve al ex de Sheyla Rojas en una piscina, luego en una discoteca al lado de Génesis Arjona, y en el set de 'Esto es guerra' con todos sus nuevos compañeros.