Neymar le estaría haciendo la vida imposible a Mbappé en el PSG [FOTOS]

La amistad que Neymar y Kylian Mbappé mostraron en el inicio de temporada al parecer se encuentra resquebrajada. Según el diario El País, el brasileño se encontraría celoso del delantero francés, temiendo que le pueda arrebatar el 'Balón de Oro' en un futuro.

Este problema habría llevado a que los dirigentes se planteen vender próximamente a Mbappé y hasta ya habrían pensado en una fórmula: que se haga un intercambio con Coutinho al Barcelona.

Este traspaso haría feliz a Neymar, quien considera al volante brasileño como "un hermano".

El diario español se vale de fuentes dentro del club para sostener su argumento. Según analizan, en los últimos partidos se ha notado cierta desidia del brasileño para dar pases a Mbappé.

Justamente el delantero no estaría conforme con la actitud de Neymar, aunque tiene claro que la estrella no es él. Desde que llegó al PSG demostró su admiración hacia el brasileño pero esto parece no bastar.

Es así que clubes como el Manchester City y el Barcelona se han interesado en él, en una operación que bordearía los 300 millones, aunque los azulgranas estarían planteando el intercambio con Coutinho.