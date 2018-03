Netflix lanzó el primer traíler de la sexta y última temporada de 'House of cards' . En el video de apenas 45 segundos aparece Robin Wright, quien interpreta a Claire Underwood en la serie, para decir un contundente: "We're just getting started" (Esto es solo el inicio). El breve mensaje es dicho desde el Salón Oval de la Casa Blanca.

Ya sin Kevin Spacey (Francis Underwood) entre sus filas debido a una serie de denuncias de abuso sexual, todos los ojos de la última temporada se centrarán en Wright. La producción ya apuntaba a ello desde antes que las acusaciones al celebre actor estallaran.

Y Netflix aprovechó la gala de los Oscar para lanzar el tráiler. La serie aún no tiene fecha de estreno.

Lo que ha comunicado Netflix hasta el momento es que esta temporada será más corta de lo habitual ya que tendrá solo 8 capítulos (las anteriores tenían 13) .