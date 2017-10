¿Todavía no tienes que vestir en Halloween? Netflix ahora te enseña como disfrazarte de los personajes de tus series favoritas. La plataforma creó algunas guías que te permitirán asumir a la perfección el rol de los protagonistas de 'Stranger Things', 'Orange Is The New Black', etc.

Entre las opciones que se ofrecen, te puedes vestir como uno de los niños de Hawkins, protagonistas de 'Stranger Things', en este caso 'Eleven' y 'Dustin'. A la vez, también se te permite ser el 'Jefe Hoffer', o la mamá de 'Will', 'Joyce Byers'.

Y puedes ser una de las luchadoras de 'Glow', como 'Zoya' y 'Debbie'. O, tal vez, una de las reclusas de Litchfield, 'Alex' o 'Piper' de 'Orange Is The New Black'.

¿Ya sabes cuál de estos atuendos usarás? No te quedes atrás, y crea un disfraz único para usar durante la noche de brujas del 31 de octubre.