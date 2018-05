Este domingo llega el esperado cuarto capítulo de ' Luis Miguel: La serie '. En el adelanto de este episodio titulado 'Culpable o no' que trasmitió Telemundo , se puede ver cómo, debido a los celos, se inician los problemas entre Luis Miguel y Mariana, su novia

Se muestra cómo su padre, Luis Rey, miente al 'Sol del México' diciéndole que su madre, Marcela Basteri, lo engañaba.

Recuerda que en el tercer capítulo vimos a 'Luismi' 'despedir' a su padre como manager. El hombre se obsesiona por verlo cantar en la boda de la hija del presidente José López Portillo. Luis Rey logró su propósito sin importar cómo iba a pagar el favor del general Durazo, quien empezó a acosar a la madre de Luis Miguel.

CONOCE DÓNDE PUEDES VER LUIS MIGUEL: LA SERIE



La serie se emite por Telemundo, todos los domingos, a las 9 de la noche (hora este), solo para Estados Unidos.

Para Perú se lanzará a las 9:30 de la noche, vía Netflix .



CÓNOCE EN QUÉ PAÍSES Y A QUÉ HORA SE EMITE LA SERIE LUIS MIGUEL:LA SERIE



México: 9:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Venezuela: 11:00 p.m.

Chile: 00:00 a.m.

Argentina: 00:00 a.m.

Estados Unidos: 9:00 p.m. Washington (GMT-5), 8:00 p.m. Chicago (GMT-6), 7:00 p.m. Denver (GMT-7), 6:00 p.m. Los Ángeles (GMT-8)

España: 4:00 a.m. (lunes 7 de mayo).