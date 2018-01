Milett Figueroa publicó peculiar mensaje frente a las críticas de Juliana Oxenford

Tras haber estado inmersa en dimes y diretes con la periodista Juliana Oxenford , quien ninguneó su labor como actriz, Milett Figueroa se dio el tiempo para enviar un claro mensaje donde da entender que se siente bien con lo que hace.

La novel actriz de la teleserie ‘De vuelta al barrio’ utilizó una popular frase para defenderse.

“Y sonrío. Y no sólo porque hago lo que me gusta, con quien me gusta y cuando me gusta, sino porque aun cuando todo está encima. Soy capaz de seguir adelante. Sin que nada, ni nadie, me quite la sonrisa. Porque es mía, y me la pongo, y me la quito, cuando me da la gana. Porque, además, me queda genial”, escribió Milett en su Facebook.

Juliana Oxenford ha declarado que no conoce a Milett como actriz. Mientras que esta última le reprochó a la periodista por tener “odio” en su “corazón”.