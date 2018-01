Milett Figueroa a los que la critican: “Disfruto de mi proceso (como actriz) y no pienso parar”

Luego de la lluvia de críticas que recibió cuando la periodista Juliana Oxenford la desconoció como actriz, la modelo Milett Figueroa salió al frente para defenderse y recalcó estar harta de la misoginia.

“Nadie nace sabiendo, se aprende en el camino. Yo he tenido muchísima suerte, pero también he tenido muchísimo desgaste y muchísimo trabajo. He luchado contra todo y contra todos. Disfruto de mi proceso y no pienso parar. Es algo que siempre he querido y lo estoy logrando”, señaló Milett Figueroa en el programa ‘La banda del Chino’.

“Desde que me dieron la oportunidad de estar en una película no he parado de trabajar actuando. ¿Cómo se le llama a la persona que trabaja actuando?”, añadió la modelo.

La ex ‘chica reality’ también fue criticada por decir que está en desacuerdo del maltrato de una mujer hacia otra mujer. Sin embargo, Milett se mantuvo en su posición.

“Así le parezca aburrido que diga que una mujer ataca a otra mujer, estamos en pleno empoderamiento. Estoy harta de la misoginia”, puntualizó.

Milett debutó como actriz en la desaparecida teleserie ‘Al fondo hay sitio’ con su personaje ‘Lucifer’. Luego fue parte de la novela nacional ‘El regreso de Lucas’, tuvo un papel secundario en la producción ‘Solo una madre’, y ahora actúa en la serie ‘De vuelta al barrio’.

La novel actriz también ha tenido participación en la pantalla grande en la película ‘Al filo de la ley’, ‘Buscando a Nirvana’. Ahora se espera el estreno de la película ‘¡Qué difícil es amar!,’ donde actúa junto a Diego Bertie. Además ya está rodando la nueva cinta ‘Solteros inmaduros’.