Michelle Soifer pidió disculpas a Rosángela Espinoza tras el tortazo que le dio ayer en la cara, y que pudo lastimar a la 'Chica Selfie' si no fuera porque, inmediatamente, fue atendida por el personal médico del reality ' Esto es guerra '.

"De repente no medí mi fuerza, o ella no esperó que yo le dé un tortazo con esa proyección. No ha sido mi intención lastimarla. Podré tener mis riñas con ella en la competencia, pero no le voy a desear el mal a nadie. Por eso le pido disculpas a Rosángela", manifestó Soifer.

La autodenominada 'Barbie peruana' puso paños fríos a la situación, y decidió disculpar a su compañera señalando que consideraba su iniciativa como "sincera", y a la vez le advirtió que "no se vuelva a repetir".

En el siguiente video, Michelle Soifer y Rosángela Espinoza ponen fin a sus diferencias tras tortazo que le dobló el cuello.