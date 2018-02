Michelle Soifer envió fuerte mensaje al ‘Zorro’ Zupe [VIDEO]

El ‘Zorrro’ Zupe vive el peor momento de su vida al ser condenado a dos meses de prisión efectiva, y hay quienes aplauden su suerte. Es el caso de la ex integrante de ‘Esto es guerra’, Michelle Soifer .

La también cantante primero se expresó a través de mensajes por su cuenta en Twitter y luego lo hizo mediante de un video en su cuenta oficial en Instagram.

“Por mí no estás ahora enmarrocado. Es por otra persona pero yo digo, ¿cómo no fue por mí también? Te recuerdo ‘Zorro’ Zupe que rompiste mi carta notarial en vivo... (Esto) es para que la gente aprenda a pensar antes de hablar. No me estoy burlando, porque si se trata de burlarse fuiste la primera persona que se burló todo el tiempo de mí y de todo. Te encargaste de tratar de destruirme muchas veces”, dice Michelle Soifer en el video.

La ex ‘guerrera’ escribió ayer en su cuenta en Twitter que la condena que recibió el ‘Zorro’ fue gracias a la “justicia divina” y que su lengua venenosa “ha lastimado familias y humilló la integridad de muchas personas hasta de un niño. Te dará la lección de tu vida".